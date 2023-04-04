За сбор краснокнижных растений россиянам грозит лишение свободы на срок до 9 лет

В России готовится к принятию законопроект, который ужесточает ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами.

Инициатива предусматривает определение составов преступлений по аналогии со статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Максимальное наказание – лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По словам авторов нового закона, в настоящее время повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей законодательством предусмотрена, а в отношении особо ценных растений – нет. Таким образом, эффективность защиты объектов растительного мира является недостаточной.

В ряде регионов России в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу. При этом отмечается, что к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов можно привлечь только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Москва, Зоя Осколкова

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