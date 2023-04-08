В российских магазинах почти закончилась «Монополия»

Российские магазины товаров для хобби и развлечений столкнулись с дефицитом настольной игры «Монополия», сообщает РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.

В связи с уходом из России владельца этого бренда – американской компании Hasbro – «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games. По информации издания, запасы игры закончились после Нового года, а новых поставок не ожидается.

В сети магазинов «Мосигра» подтвердили, что Hasbro прекратила поставки в Россию, будут ли они в обозримом будущем, неизвестно.

Сейчас купить «Монополию» можно в «Детском мире» – там, по данным РБК, распродают остатки с 2022 года. Также игру пока можно приобрести на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Впрочем, некоторые товары Hasbro, в частности «Дженга» и «Твистер», остаются на полках магазинов.

В тематических магазинах также возник дефицит некоторых других настольных игр, выпускаемых иностранными производителями. В частности, нет в продаже карточной игры Uno и игры «Скрабл» производства американской компании Mattel. Она также ушла из России в марте прошлого года.

Минпромторг России включил продукцию брендов Hasbro и Mattel в список товаров для параллельного импорта. Однако этот механизм не работает, потому что игры требуют перевода на русский язык, сообщили изданию в пресс-службе «Детского мира».

Москва, Наталья Петрова

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