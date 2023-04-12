В России хотят увеличить штрафы за нарушение правил обращения с газовыми баллонами

В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. С соответствующей инициативой выступил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

В письме, направленном вице-премьеру Александру Новаку, говорится о том, что в России растет число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО). Нередко оно становится причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности, пишут «Известия».

В частности, предлагается усилить ответственность за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ). Для этого необходимо ввести новую статью в главу 9 КоАП. Поправки предусматривают штрафы в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч для физлиц, а для юридических – от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью.

В настоящее время применяется статья 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, а прописывает ее за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования в целом. По этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч.

Таким образом, в случае внедрения разработанных ТПП нововведений размеры штрафов для юрлиц и физлиц могут вырасти в два-три раза.

Москва, Зоя Осколкова

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