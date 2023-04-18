Исследование: курильщиков в России за год стало меньше почти на 6%

Число курящих россиян в прошлом году сократилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы Finexpertiza на основе данных Росстата.

Согласно выводам экспертов, пагубной привычке продолжают следовать 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек. Доля курильщиков среди мужчин составляла 34,6%, среди женщин – только 8,3%, передает «Прайм».

Эксперты указывают, что в России курение более распространено на Дальнем Востоке и Севере, а меньше всего – на Кавказе. Самые курящие российские регионы – Республика Алтай, где сигареты и другую табачную продукцию потребляют 34,2% взрослого населения, а также Сахалинская и Магаданская области (33,5% и 31,9% соответственно).

Меньше других курят жители Чечни и Ингушетии – 3,3% и 4% взрослого населения соответственно. Низкий показатель также отмечен в Дагестане (6%).

В целом за год меньше курить стали жители 49 регионов РФ, а наибольшее сокращение произошло в Мордовии – на 7,6 процентного пункта.

Как отмечают авторы исследования, доля курящего населения снижается все последние годы. Если в 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 миллиона человек, то в 2020 году количество курильщиков уменьшилось на 7,3%, а в 2021 году – на 6,1%.

Москва, Наталья Петрова

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