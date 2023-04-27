В России резко сократилось число долгожителей

В России резко уменьшилось число долгожителей – людей в возрасте 90 лет и старше. Корректировки в статистику внесла перепись населения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

«По итогам 2020 года лиц в возрасте 90 лет и старше стало меньше на 159,7 тыс., или на 20%, относительно ранее размещавшихся данных за этот период: 628,7 тыс. вместо 788,5 тыс. человек. В 2021 году изменения оказались еще больше: количество граждан старше 90 лет снизилось на 179,2 тыс., или на 23% по сравнению с прежними данными, – до 586,5 тыс. вместо 765,7 тыс. человек», – говорится в статье.

Данные переписи ухудшили и временную динамику общего количества долгожителей в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Предполагалось, что за этот период их стало меньше на 22,7 тыс., перепись же показала снижение на 42,3 тыс. человек.

Тем временем, по итогам 2022 года численность граждан старше 90 лет выросла на 11,8 тыс. человек и достигла 598,3 тыс., следует из предварительных данных Росстата. Это составляет 0,4% от общей численности населения России на 1 января 2023 года.

По словам научного сотрудника Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игоря Ефремова, фактически перепись обнаружила, что значительная часть пожилых россиян, существовавших в текущем учете населения, в реальности уже умерли либо уехали из страны. Кроме того, заметное снижение числа россиян в возрасте 90 лет и старше в 2021 году, наиболее вероятно, связано с пандемией коронавируса, во время которой избыточная смертность была наиболее высокой среди самых пожилых, полагает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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