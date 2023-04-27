За неправильный туалет на даче россиянам грозит штраф

За оборудованный с нарушением туалет на даче владельцу участка может грозить штраф. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко.

По ее словам, требования к размещению уборной на дачном участке в основном касаются комфорта и безопасности соседей. Так туалет должен быть расположен не менее чем в 12 метрах от других построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора.

Кроме того, туалетная кабинка должна быть оснащена герметичным баком.

«Несоблюдение требований грозит штрафом от 3 000 до 5 000 рублей и даже демонтажем постройки», – цитирует эксперта агентство «Прайм».

Также не допускается загрязнение участка нефтепродуктами и химикатами. С нарушителя могут взыскать от 1 000 до 5 000 рублей. Свалка бытовых отходов обойдет «дешевле» – 1 000-2 000 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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