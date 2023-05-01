В Совете Федерации выступили против обязательного распределения выпускников вузов

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подверг критике законопроект об обязательной работе по распределению для студентов-бюджетников. Ранее Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который обязывает выпускников вузов, которые учились на бюджете, отрабатывать три года по распределению по окончании университета. В случае отказа предлагается обязать их возмещать расходы государства на обучение. По мнению Клишаса, решать проблемы нехватки кадров следует при помощи механизма целевого набора.

Сенатор полагает, что перед принятием законопроекта необходимо убедиться, существует ли в России «сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определённым специальностям».

«Если это так и такой запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов, в том числе из «глубинки» поступать и проходить обучение в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства», – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о работе по распределению для студентов-бюджетников были внесены в Госдуму 27 апреля.

В случае принятия закона, специальная комиссия, созданная руководством учебных заведений, не позднее, чем за четыре месяца до окончания обучения, должна будет выбрать место работы для выпускников.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении заместителем сопредседателя Совета законодателей.

В пояснительной записке к документу говорится, что государство выделяет значительные средства для обучения студентов на бюджетной основе. «Вместе с тем на уровне районных центров и муниципальных образований ощущается нехватка специалистов», а «молодые специалисты испытывают трудности с трудоустройством по завершении обучения», – указывают авторы инициативы. Законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой, а предприятия ОПК и других отраслей – необходимыми кадрами, убеждены законодатели.

В пояснительной записке приводятся данные Минтруда Татарстана, согласно которым, в настоящее время в республике заявлено свыше 40 тыс. вакантных мест. Кроме того, указывают авторы законопроекта, с конца 2022 года стала острой потребность в работниках на предприятиях оборонного комплекса – сегодня она составляет около 5,5 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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