День молодежи перенесли на последнюю субботу июня

Празднование Дня молодежи в России теперь не будет привязано к конкретной дате. Президент РФ Владимир Путин распорядился проводить празднование в последнюю субботу июня.

Подписанное главой государства распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», – говорится в документе.

Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня. В текущем году празднование пройдет 24 июня.

Москва, Наталья Рязанова

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