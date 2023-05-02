День молодежи перенесли на последнюю субботу июня

Празднование Дня молодежи в России теперь не будет привязано к конкретной дате. Президент РФ Владимир Путин распорядился проводить празднование в последнюю субботу июня.
Подписанное главой государства распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», – говорится в документе.
Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня. В текущем году празднование пройдет 24 июня.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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