Законопроект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады и школы внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому дети всех участников спецоперации на Украине получат право на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Документ подготовлен рабочей группой по вопросам СВО.

Как отметил Турчак, сейчас такое право предоставлено только семьям военнослужащих, а «дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования».

«Это противоречит концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условиях, о которой мы недавно говорили с президентом», – указал он.

Кроме того, подчеркнул Турчак, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей. «Наш законопроект решит и эту правовую коллизию, в пользу семей погибших ребят», – отметил он.

Москва, Наталья Петрова

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