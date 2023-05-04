В большинстве кормов для кошек выявили нарушения

Большая часть кормов для кошек на российском рынке не соответствует требованиям. К такому выводу пришли специалисты Роскачества в ходе исследования.

Эксперты изучили 39 кормов по 147 критериям в 2017 и 2020 годах, 25 товаров оценены по 480 показателям качества и безопасности в 2023 году. Двенадцать образцов изготовлены в России, остальные 27 – за рубежом (в Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Чехии и Швеции).

Выяснилось, что 83% торговых марок завышают на этикетках содержание витаминов. Кроме того, в 70% образцов обнаружили следы пестицидов, которые могли попасть в корм из растительного сырья или могли применяться при выращивании или хранении продукции. В одном товаре зафиксирован недовес, в еще одном наличие ГМО.

При этом ни в одном корме не выявлены тяжелые металлы и радионуклиды, также не было обнаружено вредителей и токсинов.

Примечательно, что в исследовании 2023 года несколько кормов из эконом-сегмента оказались наверху рейтинга, в то время как корма более «уважаемых» брендов, производящие продукты премиум или даже холистик, оказались ближе к концу.

Москва, Зоя Осколкова

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