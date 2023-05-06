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Суббота, 6 мая 2023, 15:59 мск

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Из украинского плена освобождены трое российских летчиков

Трое российских военнослужащих – летчиков ВКС России вернулись из украинского плена. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что летчикам «в плену грозила смертельная опасность». Их удалось освободить «в результате сложного переговорного процесса».

Сейчас летчикам оказывают психологическую и медицинскую помощь. Освобожденные военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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