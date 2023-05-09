Путин на параде Победы: «Против нашей Родины вновь развязана настоящая война»

На Красной площади начался военный парад, посвященный празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Командует парадом Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает – министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

На центральной трибуне находится президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Вместе с российским лидером за парадом наблюдают премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Перед проходом военнослужащих ВС РФ Путин произнес речь, в которой заявил, что «цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже». «Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что для России нет враждебных, недружественных народов ни на западе, ни на востоке. «Как и абсолютное большинство людей на планете мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», – добавил Путин. Он также упомянул о сносе памятников советским воинам в ряде стран и назвал подобные действия надругательством над подвигом и жертвами победившего поколения.

«Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь забрала война», – сказал президент, после чего объявил минуту молчания. Затем российский лидер поприветствовал участников специальной военной операции и открыл парадную часть: «Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине! За Россию! За наши доблестные Вооружённые силы! За Победу! Ура!".

По Красной площади пройдут парадные «коробки» видов и родов Вооруженных сил РФ, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в СВО на Украине. Завершится парад прохождением механизированной колонны военной техники.

Москва, Зоя Осколкова

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