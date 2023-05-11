Рождаемость во Франции упала до минимума за 29 лет

В марте во Франции родилось 1816 детей, и это самый низкий уровень рождаемости с 1994 года. Показатель на 3,2% ниже февральского (1876 детей) и на 7% меньше, чем в марте 2020 года, пишет Le Figaro.

«Это самый низкий уровень рождаемости, начиная с 1994 года, когда стали вести подобную статистику», – говорится в статье.

Самый заметный спад рождаемости зарегистрирован в Окситании – 11%, наименьший – в Бретани, 2%. Специалисты спрогнозировали, что в течение всего года показатель будет оставаться максимально низким.

Специалисты отметили спад рождаемости в Японии в 2022 году до 799 728 детей, что стало самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году. В Республике Корея рождаемость в январе также упала до исторического минимума с 1981 года – до 23 179 детей.

Париж, Наталья Рязанова

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