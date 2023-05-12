Названы самые популярные среди абитуриентов в России специальности

Абитуриенты вузов и поступающие в средние профессиональные учебные заведения в России чаще всего выбирают специальности, связанные с IT, медициной и инженерией. Таковы результаты исследования сервиса Superjob.

Опрос проводился среди родителей выпускников школ. 29% родителей признались, что их дети после окончания школы продолжат обучение в колледже или училище. Это наибольший показатель за последние 11 лет.

О том, что после окончания школы их ребенок намерен продолжить обучение в вузе, рассказали 45% родителей. И лишь 1% родителей сообщил о готовности ребенка пойти работать сразу после выпускного.

Среди тех, кто поступает в средние учебные заведения, самым востребованным направлением стала IT-сфера. Так, у каждого четвертого опрошенного (25%) ребенок делает выбор в пользу IT-специальности. 11% рассказали о намерении ребенка пойти учиться на медсестру, медбрата или фельдшера. У 8% дети собираются учиться на юриста. По 7% сообщили о планах детей получить специальность учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.

Самая популярная сфера в этом году среди абитуриентов вузов – информационные технологии. 28% опрошенных рассказали, что их дети хотят стать специалистами в IT-сфере. 13% сообщили о желании детей стать врачами, 9% – инженерами. В пятерку самых востребованных сфер у абитуриентов вузов также вошли экономика (6%), юриспруденция, дизайн и архитектура, физкультура – по 4%.

В опросе приняли участие 2000 родителей выпускников из 358 населенных пунктов во всех округах России. Исследование проводилось с 10 апреля по 10 мая текущего года.

Москва, Наталья Петрова

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