Банкротам в России хотят дать «право на забвение»

Россиянам, прошедшим через процедуру банкротства, хотят разрешить скрывать информацию об этом через определенный срок. Такую идею озвучили в Минэкономразвития.

«Возможно нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации, обнуления банкротства через определенный промежуток времени», – сказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Эта идея пока только в разработке. По словам чиновника, так называемый механизм «права на забвение» может быть применен через 10 лет, либо больше.

В настоящее время в России сведения о факте банкротства гражданина навсегда остаются в публичном доступе, эту информацию невозможно удалить даже после снятия всех ограничений, связанных с банкротством.

Москва, Зоя Осколкова

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