Назвавшийся Путиным мошенник пообещал остановить СВО за три тысячи рупий

Мошенник выманивал деньги, представляясь президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что его похитили, а в Кремле находится его двойник. Об этом пишут британские СМИ.

Пользователи получили сообщения в месснеджере от мужчины, утверждающего, что он является президентом РФ Владимиром Путиным, которого похитили. По его словам, вместо него в Россию отправили двойника, который и принял решение о начале боевых действий на Украине.

«Я сбежал и теперь прячусь в вашей стране, – пишет автор. – Не могли бы вы прислать мне 3000 рупий, чтобы я мог вернуться в Россию и остановить эту войну. Это и правда я».

Чтобы подтвердить свою личность, представляющийся российским лидером мужчина обещает отправить селфи и даже присылает размытую фотографию Владимира Путина.

Лондон, Зоя Осколкова

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