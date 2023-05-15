В приграничных школах Белгородской области отменили Последний звонок

В школах девяти приграничных районов Белгородской области отменили торжественные линейки для выпускников 23 мая. Об этом сообщил министр образования региона Андрей Милехин.

«В регионе продолжает действовать желтый уровень террористической опасности. Из-за этого последние звонки не состоятся в девяти приграничных муниципалитетах Белгородской области: Краснояружском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах», – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Очный формат допускается для выпускников 11-х классов в школах, удаленных от границы более чем на 15 км, уточнил Милехин на оперативном совещании правительства региона, передает ТАСС.

В не приграничных районах праздничные линейки будут проводиться для учащихся всех параллелей. Количество школьников на мероприятии ограничено – не более 300 человек. Школы с большей численностью учащихся будут проводить несколько линеек в разное время, сообщил министр.

Ранее в Белгородской области отказались от проведения в 2023 году областного выпускного бала школьников из-за небезопасной обстановки. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, решение о формате вручения дипломов будут принимать родители и директора школ.

Белгород, Наталья Петрова

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