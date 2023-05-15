Иностранцам стало проще получить российское гражданство за службу по контракту

Граждане других стран, служащие по контракту в период проведения специальной военной операции, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Согласно тексту документа, российское гражданство в упрощенном порядке смогут получить иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракты о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях на срок в один год.

Нововведение распространяется также на членов семей контрактников. Подать заявление желающие получить гражданство могут в любой территориальный орган МВД.

Раньше упрощенная процедура получения гражданства была предусмотрена на иностранцев, которые заключили контракт и принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

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