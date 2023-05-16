Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв

Осужденный за убийство должен оплачивать похороны и поминки жертв. Такое постановление вынес Верховный суд РФ.

В суде рассматривалась жалоба матери молодого человека, погибшего от черепно-мозговой травмы, полученной в драке. Виновного осудили по статье о причинении смерти по неосторожности и назначил ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, а также обязали выплатить россиянке 1 млн рублей компенсации морального вреда и более 1,2 млн расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки (в день похорон, на 9-й и 40-й дни).

Последующие суды значительно снизили сумму компенсации. Судьи посчитали, что «суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела».

Верховный суд встал на сторону матери. «Указанные расходы являются необходимыми по совершению обрядовых действий по захоронению в соответствии с обычаями и традициями, которые документально подтверждены в ходе судебного разбирательства», – указывается в окончательном вердикте.

Москва, Зоя Осколкова

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