Рабочая группа разработала единый стандарт мер поддержки участников СВО

Рабочая группа по вопросам СВО составила единый стандарт региональных мер поддержки для участников спецоперации и их семей вне зависимости от региона проживания и статуса – контрактник, мобилизованный, доброволец. В него вошло 20 мер. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

В стандарт включены наиболее востребованные меры поддержки, которые уже действуют в регионах, в том числе: первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, на продленку в школах, компенсация платы за ЖКУ, освобождение от платы за детский сад, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников спецоперации, которые учатся в 5-11 классах в школах или в учреждениях среднего профессионального образования.

Также сообщается, что рабочая группа разработала типовую форму социального паспорта участника СВО. В документе будет собрана актуальная информация о потребностях семьи бойца. Соцпаспорт позволит отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам, отметил Турчак.

Кроме того, будет продолжена работа над федеральными мерами поддержки участников СВО, которых насчитывается более 130, включая жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы и др. По словам руководителя рабочей группы, данный список будет расширяться.

Москва, Наталья Петрова

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