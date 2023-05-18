Треть россиян хранят фото своего паспорта в смартфоне

Почти каждый третий (29%) россиянин хранит в своем смартфоне фотографии важных документов, в том числе своего паспорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса New Kaspersky по заказу «Лаборатории Касперского».

Кроме того, 17% респондентов заявили, что хранят скриншоты или фото документов других людей, 15% сохраняют рабочую переписку, а 13% – фотографируют свои пароли, чтобы их не забыть, передает «Газета.ru».

«В целом люди осознают, с какими киберугрозами могут столкнуться владельцы смартфонов. Однако, несмотря на это, пользователи могут хранить конфиденциальные и корпоративные данные на устройствах без всякой защиты, обмениваться ими в мессенджерах, не задумываться о защите самого девайса от различных зловредов», – отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Специалисты советуют хранить фото документов в специальных защищенных хранилищах, а для секретных комбинаций пользоваться менеджерами паролей. Не лишним также будет настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно.

Москва, Зоя Осколкова

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