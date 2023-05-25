Российских школьников вновь будут награждать серебряными медалями

В российские школы вернут серебряные медали за хорошую учебу. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Думаю, для родителей, и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали» – рассказал Кравцов на пресс-конференции.

Ранее выпускников школ награждали золотыми и серебряными медалями. Однако с 2013 года вместо них вручается одна медаль федерального уровня «За особые успехи в учении», которая не имеет в наименовании слов «золотая» или «серебряная» и вручается выпускникам, завершившим школу на отлично.

Москва, Зоя Осколкова

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