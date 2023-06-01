Бастрыкин призвал запретить публиковать в СМИ данные о нападавших на школы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ограничить публикацию в СМИ данных о преступниках, которые совершили либо планировали совершить нападение на школы. Это нужно для минимизации количества подражателей, полагает он. По словам Бастрыкина, подобные публикации «героизируют» нападавших.

«Анализ ряда нападений на образовательные учреждения показывает, что они имели «волновой характер» и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ», – заявил глава СКР в интервью «Российской газете».

Более того, указал он, внимание к проблеме «резко увеличило количество участников и подписчиков групп соответствующей тематики, а также число подражателей».

«В связи с этим было бы логично принять меры к ограничению распространения информации о личности преступника, совершившего или планировавшего совершить нападение на образовательные организации, которая позволяла бы отождествлять его с последователями того или иного деструктивного движения, а также героизировала бы подобных лиц и подчеркивала бы их исключительность», – сказал Бастрыкин.

Москва, Наталья Петрова

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