Половина россиян считает, что их детство было счастливее, чем у нынешнего поколения

Только каждый пятый опрошенный житель России (22%) полагает, что детство нынешнего подрастающего поколения счастливее, чем их собственное. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Половина респондентов (51%) не согласна с этой позицией. 27% опрошенных затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо.

Те, кто считает детство нынешних детей более счастливым, чаще всего объясняют свою позицию тем, что родители уделяют им больше внимания, а современные информационные технологии предоставляют немыслимые ранее возможности.

Их оппоненты говорят о чрезмерной увлеченности юного поколения гаджетами, нехваткой живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе.

Наиболее склонны идеализировать свое детство россияне возрастной группы 45+ (56%)и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей и выше (58%)..

Опрос проводился 30-31 мая в 375 городах всех округов России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Похожий опрос провел ВЦИОМ. Он показал, что подавляющее большинство опрошенных (86%) считают свои детские годы счастливыми. Лишь 12% придерживаются противоположной точки зрения.

Исследование также выявило, чего не хватает современным детям из того, что было в детстве участников опроса. Чаще всего респонденты называли досуг (кружки и секции) – 14%, знания и чтение книг – 12%, живое общение – 17%, прогулки и физическая активность – 18%.

Москва, Наталья Петрова

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