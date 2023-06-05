Уровень безработицы в РФ обновил исторический минимум

Уровень безработицы в РФ в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле обновил исторический минимум – 3,3%. Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек», – сказала Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам реагирования на ситуацию на рынке труда.

По ее словам, этот показатель сейчас на 41 тысячу меньше, чем в начале текущего года. При этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин заявлял, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении.

Москва, Зоя Осколкова

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