Эксперт предсказал появление в России «молодых богатых» на фоне СВО

В России может сформироваться новая социальная группа – «молодых богатых», как следствие проведения специальной военной операции на Украине. Такой прогноз дал экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

В новую группу войдут военнослужащие (добровольцы и контрактники), получающие значительные выплаты от государства. Они будут искать пути для инвестирования, и наибольший интерес для них будут представлять IT и космическая отрасль, передает РБК.

Масштабные выплаты (военные в зоне СВО получают минимум в три раза больше, чем средняя зарплата по стране) уже отражаются в дополнительном спросе и «дальше процесс, очевидно, будет лишь нарастать», утверждает эксперт. За счет «молодых богатых» возникает новый ресурс для инвестирования внутри страны – причем, вероятно, более рискованный, чем (перераспределяемые через финансовый механизм) пенсионные накопления.

«Скорее всего, целесообразно создать новую линейку финансовых инструментов для инвестиций в перспективные и развивающиеся отрасли», – пишет Белоусов. Эти инструменты должны быть, с одной стороны, достаточно защищены от специфических рисков конкретных проектов, а с другой – быть прозрачными, достаточно сконцентрированными на понятных сферах приложения капитала.

По данным Минобороны России, минимальная сумма выплат военным-контрактникам в зоне проведения спецоперации составляет 204 тысячи рублей в месяц. Кроме того, мобилизованным и тем, кто заключил армейский контракт уже во время военной операции, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Также есть региональные выплаты и другие надбавки. В случае ранения или контузии полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей, в случае гибели семье выплачивают 5 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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