Россиян предупредили о заморозках в 10 регионах

Заморозки до –3 градусов в ночное время ожидаются в 10 регионах России, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Иркутской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Башкортостане, Пермском крае и Татарстане. Но заморозки не будут повсеместными, а затронут лишь некоторые районы в каждом регионе, уточнил Шувалов в беседе с «Известиями».

«Всё обойдется заморозками в отдельных районах. Минимальные значения температуры в ночное время не опустятся ниже –2, –3 градусов. Дневные температуры в этих регионах, как ожидается, будут на уровне +12 – +18 градусов», – сказал он.

В Свердловской области минувшей ночью зафиксировано похолодание до -2 °C. В некоторых районах даже образовывалась тонкая корка льда в утренние часы.

Москва, Наталья Рязанова

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