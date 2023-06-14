Снизилось число россиян, которые считают отечественные продукты лучше импортных

В течение девяти лет действия продовольственного эмбарго число россиян, считающих отечественные продукты лучше импортных, снизилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В настоящее время 59% россиян поддерживают ограничения на ввоз в страну сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. Не одобряют таких контрсанкций 31%, или каждый третий.

В год введения эмбарго большая часть жителей РФ называла отечественные продукты питания более качественными в сравнении с импортными (64%), но уже на следующий год показатель упал до 42%. На данный момент 39% считают, что отечественные продукты лучше по качеству, чем импортные. Еще треть (34%) находит качество отечественных и импортных продуктов примерно одинаковым. 15% более качественными считают импортные продукты.

«Оценка отечественных продуктов и поддержка эмбарго связаны между собой. Сторонники эмбарго почти в два раза чаще говорят о более высоком качестве отечественных продуктов – 48% (vs. 27% среди тех, кто не поддерживает продовольственные контрсанкции)», – говорится в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»