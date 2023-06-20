В России не будут запрещать мессенджеры и ограничивать вход в интернет по паспорту

У российских властей нет планов по ограничению использования мессенджеров для личного общения, а также введения обязательной идентификации интернет-пользователей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», – сказал министр в рамках форума «Кейсы и опыт ИТ-лидеров».

Кроме того, не планируется вводить обязательную идентификацию при входе в интернет. По словам Шадаева, ведется работа, связанная с созданием системы гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, доступ к которым ограничен законом, этим занимается Роскомнадзор.

«Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается, – указал глава Минцифры. – Здесь могу гарантировать: все останется, как есть».

Москва, Зоя Осколкова

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