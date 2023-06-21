Российские выпускники хотят быть программистами и врачами

Выпускники российских школ рассказали, кем они хотят стать в будущем. Среди самых популярных профессий – программисты, медики и юристы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру».

Направление IT для поступления выберут 15% выпускников, медицину – 14% опрошенных. Каждый десятый планирует изучать юриспруденцию, столько же намерены получать знания в сфере образования.

Кроме того, 8% выбрали госслужбу, по 6% – сферы услуг и финансов, 5% хотят развиваться в промышленности, 4% – в PR и маркетинге, 3% – в сфере строительств и транспорта, по 2% – в сферах искусства, культуры и энергетики, пишет RT.

В первую очередь выпускники выбирают профессию, исходя из будущего дохода, высокая зарплата важна для 38% респондентов. 27% заявили о важности для них востребованности профессии или гарантированном трудоустройстве. Еще 18% выпускников ставят в приоритет карьерные перспективы, для 17% является важным работа по специальности.

Больше трети (36%) выпускников будут поступать в другом городе, 34% только рассматривают такую возможность, 31% продолжат учебу в то же месте, где закончили школу.

По данным опроса, 76% респондентов намерены получать высшее образование, 24% – средне-специальное. Очно учиться хотят 82% учеников.

Москва, Зоя Осколкова

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