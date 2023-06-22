В России запретят отключать горячую воду больше чем на две недели

В России хотят запретить регионам допускать отключение горячей воды во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Соответствующие требования содержатся в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», подготовленном Роспотребнадзором.

Горячую воду отключают, как правило, летом, чтобы провести работы по подготовке инфраструктуры к зимнему периоду. При этом органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта, у них есть лишь рекомендация – делать это в течение двух недель, пишут «Известия».

«В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов. Из постановления Госстроя от 2003 года следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно – в летнее время», – отметили в Роспотребнадзоре.

Учитывая многочисленные обращения граждан и организаций, уложиться в две недели не всегда удается. Поэтому Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования и включил положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.

Кроме того, в службе напомнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ответственность по статье 6.3 КоАП. То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц – приостановкой деятельности на 90 суток.

В свою очередь в Минстрое указали, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать ремонт, во время которого услуги не оплачиваются. Однако ремонтные работы все-таки зависят от технического состояния инфраструктуры, а она может быть изношенной.

Москва, Зоя Осколкова

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