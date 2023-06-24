Президент подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нарушители режима военного положения могут быть оштрафованы или задержаны на срок до 30 дней. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей 20.51. Теперь нарушение режима военного положения грозит гражданам штрафом в размере от 500 рублей до 1 тысячи или административным арестом на срок до 30 суток. Штраф для должностных лиц составит от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

В том случае, если же нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна его конфискация. В документе уточняется порядок задержания ТС.

Москва, Зоя Осколкова

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