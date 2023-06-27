Минтруд запланировал индексировать пенсии дважды в год в 2025-2026 годах

Индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будет проходить в два этапа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Разработанные Минтрудом параметры индексации предусматривают повышение пенсии на 5,3% с начала 2024 года. С 1 февраля и с 1 апреля 2025 года пенсии могут быть увеличены на 4% и на 3,8% соответственно. В 2026 году индексация пенсий запланирована в те же сроки на 4% и на 2,8%.

В результате индексации в следующем году среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рублей, в 2025 году – 24 120 рублей, в 2026 году – 25 690 рублей.

Надо отметить, что год назад в планах Минтруда закладывалась индексация пенсий неработающим пенсионерам в два этапа на 2025 год с другими параметрами в апреле. Тогда в пресс-службе ведомства объясняли, что возможность двухэтапной индексации прописана в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступают в силу в 2025 году.

Первый этап индексации проходит 1 февраля по прогнозируемому уровню инфляции, второй (1 апреля) – по уровню роста доходов Социального фонда. Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции в ближайшую трехлетку не превысит 4%.

Согласно проекту Минтруда, параллельно с индексацией будет увеличиваться размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года он составит 7968,4 рубля, с 1 февраля 2024 года – 8287,14 рубля, а с 1 апреля вырастет до 8602,05 рубля. Повышение предусмотрено и в 2025 году: с 1 февраля фиксированная выплата будет равна 8946,13 рубля, а с 1 апреля – 9196,62 рубля.

Отмечается, что в 2024 году соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера составит не менее 161,4%. Но в последующие два года процент снизится до 157,3 и 153,3. Для неработающих пенсионеров этот показатель будет выше – 177,1% в 2024 году и 170,7% в 2026 году.

Согласно материалам Минтруда, несмотря на двойную индексацию пенсий, зарплаты будут расти быстрее – соотношение страховой пенсии и зарплаты уменьшится с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026-м.

Москва, Наталья Петрова

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