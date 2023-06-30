В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах июльская температура будет выше нормы

В июле температура выше нормы ожидается более чем на половине территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в остальной части страны температура будет близка к норме, а ниже нормы температура не будет нигде.

«На огромной части, больше чем на 50% территорий, класс выше нормы, то есть температура прогнозируется выше нормы. <…> Есть районы, где он (июль – прим. ред.) будет очень теплый», – сказал Вильфанд, чьи слова приводит «Интерфакс».

Температура выше нормы в июле прогнозируется на восточной территории европейской части страны, уточнил он. Это территория всего Северо-Западного федерального округа, Кольский полуостров, Коми, Архангельская, Вологодская, Новгородская области и Санкт-Петербург.

Также температура выше нормы будет в части Поволжья – Татарстане, Башкории, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях. Кроме того, класс погоды выше нормы ожидается в центре Урала – Екатеринбурге и Челябинске. Выше нормы температура также прогнозируется в Красноярском кра, Якутии, Магаданской области, на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях.

По словам Вильфанда, на остальной территории Росси температура будет в пределах нормы, однако возможны положительные аномалии в температуре.

Москва, Наталья Петрова

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