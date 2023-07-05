В России в пять раз поднимут штраф за недопуск газовщиков в квартиру

Правительство России поддержало законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов в квартиры. Штрафы предлагается увеличить в пять раз, до 10 тыс. рублей, пишут «Известия». Планируется, что законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

По словам одного из разработчиков документа, сенатора Андрея Кутепова, мера направлена на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.

Сегодня штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиру составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Их предлагается увеличить в пять раз – от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц максимальный штраф составит 100 тысяч рублей, для юридических лиц – 500 тыс.

Инициатива также предусматривает введение штрафа в размере 10 тыс. рублей за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.

Авторы законопроекта считают, что его принятие поможет сократить число аварий с бытовым газом. Впрочем, опрошенные изданием эксперты отмечают, что помимо повышения штрафов, также нужно внедрять технологии автоматического выявления утечек газа и субсидировать малоимущим замену старого оборудования, включая плиты.

Москва, Наталья Петрова

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