Россияне с начала года выиграли 600 млн рублей в моментальные лотереи

Россияне в первом полугодии 2023 года выиграли 600 млн рублей в моментальные (бестиражные) лотереи. Об этом сообщили в «Национальной лотерее».

Спрос и популярность такого вида игр растут. Клиенты за первые шесть месяцев текущего года приобрели в три раза больше билетов, чем в предыдущие полгода, передает РИА «Новости» со ссылкой на оператора государственных лотерей.

«Во-первых, участники могут сразу получить результат. Во-вторых, многим нравится процесс стирания защитного слоя в билете. В-третьих, скорость: получаешь позитивные эмоции за очень короткий промежуток времени», – пояснили в «Национальной лотерее».

Самый крупный выигрыш в два миллиона рублей получили участники лотереи в Москве, Красноярском крае, Волгоградской и Новосибирской областях.

«За первые шесть месяцев 2023 года участники моментальных лотерей бренда также чаще всего выигрывали крупные призы по 250 и 150 тысяч рублей», – добавили в операторе.

Москва, Зоя Осколкова

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