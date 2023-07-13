Больше половины россиян стали чаще задерживаться на работе

За последние полгода россияне стали больше перерабатывать. На этом фоне каждый второй вынужден чаще обращаться к врачам из-за проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводит газета «Известия».

Больше половины россиян (58%) стали чаще задерживаться на работе. Так, каждый четвертый (27%) респондент отмечает, что перерабатывать ему приходится не менее одного-двух раз в неделю. А подавляющее большинство жителей страны (89%) задерживаются до трех часов.

Самой главной причиной для сверхурочных россияне назвали резкое сокращение штата и нехватку персонала для решения поставленных задач (49%). Треть россиян (32%) считает, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков.

В большинстве случаев задержки на работе затрагивают бухгалтеров и финансистов (66%), работников из сферы строительства и недвижимости (62%), менеджеров по продажам (53%), сотрудников отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалистов (50%).

42% респондентов заявили, что из-за переработок стали чаще обращаться к врачам. Чаще всего россияне жалуются на излишнюю раздражительность (41%), у 40% появляются проблемы со сном, а 30% – указывают на повышенный уровень тревожности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»