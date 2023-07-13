Для российских школьников разрабатывают сервис удаленной психологической помощи

Министерство просвещения России разрабатывает онлайн-сервис для школьников, где они смогут в удаленном режиме получить консультацию профессиональных психологов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Я впервые об этом скажу, у нас будет возможность помощи психологов профессиональных удаленно школьникам», – цитирует министра ТАСС.

Зачастую дети не могут поделиться проблемами с родителями, бывает, им нужна помощь профессионалов. При этом если ребенку вовремя не помочь, вопрос может проявиться деструктивно, отметил Кравцов.

В настоящее время специалисты совместно с Московским психолого-педагогическим университетом разрабатывают портал, который, предположительно, будет запущен к концу года. Там дети и подростки в закрытом режиме смогут получить консультацию.

Москва, Зоя Осколкова

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