Россияне стали меньше интересоваться астропрогнозами

Россияне теряют интерес к астрологии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Фондом «Общественное мнение».

В июне 2023 года 22% россиян интересовались астрологией, в 2014 году таких было 27%. Следят за прогнозами астрологов только 6% опрошенных, а большинство – 60% – не обращают на них никакого внимания.

Большинство респондентов (57%) не интересуются, под каким знаком зодиака родились люди из их окружения, из любопытства такую информацию находят 29%, а 13% заявили, что это имеет значение при общении.

«44% считают, что, зная знак зодиака какого-либо человека, можно составить представление о некоторых чертах его характера; чаще так считают женщины (50%) и молодежь (52%). 42% думают, что по знаку зодиака о характере человека судить нельзя», – говорится в исследовании.

Никогда не обращались к астрологу за консультацией 96% россиян, 2% делали это бесплатно, еще 2% платили деньги.

Москва, Зоя Осколкова

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