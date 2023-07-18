Альянс малой авиации прогнозирует рост числа авиакатастроф из-за дронов

В России вырастет риск авиакатастроф из-за корректировки правил использования воздушного пространства беспилотниками с 1 марта 2024 года. С таким предупреждением выступил альянс малой авиации «Аэрохимфлот» в письме, направленном министру транспорта Виталию Савельеву.

Дело в том, что весной следующего года россияне смогут запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток. При этом дрон должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс по представлению региональных и местных властей. Для запуска БПЛА не потребуется подавать авиационным властям план перемещения. Также упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве – для выполнения авиахимических работ при борьбе с вредителями.

Таким образом, в воздушном пространстве России появятся тысячи беспилотников весом до 30 кг, летающих без каких-либо правил и ответственности за свою деятельность, указывают в альянсе. «Мы не против появления и развития беспилотных авиационных систем как таковых, мы их тоже эксплуатируем. Мы выступаем за безопасность всех, кто в небе, что могут обеспечить лишь единые правила для пилотируемых и беспилотных воздушных судов», – пояснил РБК глава «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин. 1 марта 2024 года «мы все под угрозой столкновения», считает он.

«Фактически при попустительстве регулятора в стране создается опасный прецедент – различные правила полетов для разных участников единого воздушного пространства», – указал Галиуллин. В результате для полетов беспилотников не будут соблюдаться некоторые ограничения (к примеру, по высоте и удалению от аэродромов). Это «неизбежно приведет к массовым нарушениям и авиакатастрофам», – полагает глава альянса.

По его словам, ситуация напоминает ту, что сложилась со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), когда только после тысяч дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами Минтранс пытается ввести ответственность для водителей СИМ.

Необходимость регулирования беспилотной отрасли возникла с началом специальной военной операции. Из-за атак украинских дронов уже 60 регионов России запретили использовать БПЛА гражданским – для обеспечения безопасности. Сейчас возникла ситуация, когда правила использования воздушного пространства его потенциальные пользователи могут читать по-разному, указывают эксперты. Так неподготовленный человек даже может не понимать, где аэродром, какая схема посадки на него существует. Если дроны начнут массово и бесконтрольно подниматься в воздух, это может привести к увеличению случаев их столкновения с классическими воздушными судами.

Москва, Зоя Осколкова

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