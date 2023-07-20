Айтишники перегнали нефтяников по престижу среди россиян

Россияне перестали считать нефтегазовую сферу самой престижной для работы, на первое место вышла ИТ-отрасль. Самыми непривлекательными сферами жители РФ сочли ЖКХ, торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом hh.ru.

«В этом году информационные технологии самой престижной сферой сочли 49% опрошенных, а нефть и газ – 42%. В 2020-м нефтегазовую сферу выбрали 48% респондентов», – приводит результаты исследования РБК.

Каждый второй опрошенный назвал непрестижной сферу ЖКХ, 28% – розничную торговлю, по 25% – гостинично-ресторанную отрасль и госучреждения, 23% – образовательные учреждения.

На престижность профессии влияют такие факторы, как зарплата, уважение в обществе, возможность приносить пользу обществу.

Что касается конкретных профессий, то, по мнению россиян, наиболее престижными являются ИТ-специалист (20%), директор или топ-менеджер (14%), президент (12%), предприниматель или бизнесмен (8%), депутат или госслужащий (7%). Наименее престижными назвали уборщика (15%), дворника (12%), разнорабочего (10%), оператора call-центра (10%), охранника (7%), грузчика (7%) и ассенизатора (7%).

Москва, Зоя Осколкова

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