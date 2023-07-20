Раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума

В России показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство составил 99%. Это максимальное значение за всю историю, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов», – говорится в сообщении, опубликованном на портале «МВД.Медиа».

За последние 10 лет количество зарегистрированных преступлений в России снизилось на 10,9%. Подростковая преступность уменьшилась больше чем в два раза.

Кроме того, безопаснее стало и на дорогах. Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий за последние 10 лет снизилось более чем на треть. Число погибших в автоавариях уменьшилось на 47,6%, раненых – на 38,2%.

Вместе с тем, растет число преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. «В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями», – отметила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

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