ГОСТ на школьную форму появится в России во втором полугодии 2024 года

В России утвердят государственный стандарт на школьную форму в 2024 году. Производители выступают против нововведения, утверждая, что они уже выпускают изделия, соответствующие техническому регламенту о безопасности одежды для детей.

Во II полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму, пишут «Известия». Компании по производству одежды для учеников должны будут исполнять требования нового ГОСТа, если они хотят соответствующим образом маркировать свою продукцию.

«Главная цель стандарта – не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов, – пояснили в Роскачестве. – Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий».

В комплект формы для школьников входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Вещи делят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. Одежда для учащихся должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение, говорится в документе.

В Роскачестве уточнили, что ГОСТ не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств, которым смогут соответствовать только материалы, изготовленные из качественного сырья.

В свою очередь производители указали, что в России уже есть нормативная база, которая предъявляет требования к одежде для учащихся. Так, действует технический регламент о безопасности продукции, который предназначен для детей и подростков. ГОСТ на школьную форму фактически дублирует этот документ по всем важным показателям, но в части условий документы противоречат друг другу, например, по показателям воздухопроницаемости.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»