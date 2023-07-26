Вильфанд предупредил о жаре и обмелении рек в ряде регионов России

В ближайшие дни жара придет в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, на Кубань, Таймыр и Сахалин, спрогнозировал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ряде регионов, где уже установилась жаркая погода, могут возникнуть проблемы с судоходством.

С 26 июля температура поднимется на семь и более градусов выше климатической нормы в нескольких регионах. В Чувашии, Татарстане и Ульяновской области 28 и 29 июля установится жара в 36-37 градусов, на Таймыре – 29-30 градусов, на Сахалине – 25-30 градусов, в ХМАО-Югре – выше 30 градусов.

В Краснодарском крае воздух прогреется до опасных +39 градусов. А вот на черноморском побережье будет около 32-34 градусов благодаря близости моря. 28 июля на Кубани температура вернется к климатической норме.

Аномальная жара уже нанесла ущерб сельскохозяйственным посадкам в ряде регионов. Теперь проблемы грозят судоходству.

«Во многих регионах было очень мало осадков весной и в июне, сейчас формируется межень: уровень воды ниже опасно низкой отметки, который препятствует прохождению средних и больших судов», – сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Река Уса в Коми в конце июля останется судоходной лишь для маломерных судов. Та же ситуация сложится на реке Вятка в Кировской области, реках Белая и Уфа в Башкирии, реке Самур на юге Дагестана, реке Казым в ХМАО-Югре, реках Тунгуска, Нижняя Тунгуска и отдельных участках Енисея в Красноярском крае, реке Бия в Алтайском крае.

Из-за жаркой и сухой погоды в конце июля – начале августа заметно обмелеют реки Селемджа в Амурской области, Колыма в Магаданской области, Ингода в Забайкальском крае, Томь в Томской области.

Британские ученые предупредили, что в ближайшие десятилетия в мире установится рекордная жара. Это грозит крупными потерями урожая в разных регионах мира, что вызовет рост цен на продукты.

Москва, Наталья Рязанова

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