Аномальная жара угрожает продовольственной безопасности всей планеты

Британские ученые предупредили об угрозе пищевой безопасности на ближайшие десятилетия из-за рекордной жары. Рост цен на продукты из-за погодных аномалий будет наблюдаться по всей планете. Об этом пишет газета Guardian.

Волны тепла последовательно накрывают Европу, США и Китай, говорится в статье. «Растут риски одновременных крупных потерь урожая в разных регионах мира, что негативно повлияет на доступность продовольствия и цены», – заявил профессор атмосферных наук в университете Лидса Джон Маршам. Такая ситуация может сложиться в ближайшие десятилетия.

По словам ученых, опасность грозит и морской флоре и фауне. Так из-за последствий изменения климата в виде повышения температуры океана на 2°C могут исчезнуть коралловые рифы.

Вместе с тем, люди продолжают наращивать потребление ископаемого топлива, увеличивая время пользование кондиционерами, чтобы избежать жары. В ряде регионов расход электроэнергии этим летом вырос до рекордных значений. Во многих странах власти намерено ограничивают возможности пользования водными ресурсами, чтобы избежать перерасхода.

Это лето уже признано самым жарким в истории. По прогнозам метеорологов, ситуация может усугубиться из-за теплового взрыва в Сахаре, тогда температура воздуха в Европе может подняться до +50 градусов.

Лондон, Зоя Осколкова

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