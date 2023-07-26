В России выросла доля граждан, у которых совсем нет друзей

У большинства россиян есть друзья, но вместе с тем, растет доля тех, кто совсем ни с кем не дружит. Чаще всего об отсутствии друзей говорят люди в возрасте. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сегодня друзья есть в жизни большинства россиян – 79%, и этот показатель практически не изменился за десять лет (2013 г. – 80%). Нет друзей у 16% наших соотечественников, таковых стало на 5 п.п. больше с 2013 г. (11%)», – говорится в результатах исследования.

Женщины чаще, чем мужчины, заявляют о наличии друзей. При этом чем образованнее граждане, тем чаще у них есть друзья. То же самое касается и уровня дохода, а также проживания в городах-миллионниках.

«Главные качества, отличающие друга, по мнению россиян: верность, надежность, преданность (67%). 18% отмечают, что для них друг – это близкий по духу человек, тот, кто поймет, с кем у тебя общие интересы, взгляды. Каждый десятый называл такие положительные черты, как доброта, великодушие, порядочность, честность (11%), а 8% сказали, что могут назвать своим другом близких людей – семью, коллег. Проверка временем и долгая дружба важны для 7%», – сообщают социологи.

С возрастом люди все больше говорят об отсутствии друзей (7% среди 18-24-летних и 19% в группе старше 45 лет).

Москва, Зоя Осколкова

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