Минздрав опроверг перевод ряда медуслуг в категорию платных

Минздрав опроверг сообщения о том, что медицинская помощь станет платной с 1 августа. Перечень платных услуг остается закрытым, в него включены процедуры, проводимые по инициативе пациента, пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта. Программа государственных гарантий постоянно расширяется, в нее включаются новые, современные методы диагностики и лечения», – цитирует чиновника ТАСС.

Кузнецов подчеркнул, что экстренная, неотложная и плановая медпомощь в стационарах и амбулаторная остается бесплатной в рамках программы госгарантий. Как и обеспечение лекарствами в стационарах. С 2023 года правительство добавило в программу госгарантий новые виды высокотехнологичной медицинской помощи.

«Правила устанавливают исчерпывающий перечень случаев, когда организации вправе оказывать пациентам платные услуги. По большей части речь идет о случаях, когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента», – добавил помощник министра.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что с 1 сентября ряд медицинских услуг переведут в категорию платных. Одним из них якобы станет некоторые виды неотложной помощи.

Москва, Наталья Рязанова

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