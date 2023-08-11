Центральную Россию накроет новая волна тропического зноя

Центральную Россию накроет новая волна жары. Температура воздуха в регионе на следующей неделе поднимется до +33 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары», – цитирует метеоролога РИА «Новости». По его словам, жаркую погоду принесет солнечный азорский антициклон, воздух прогреется до +30…+33 градусов.

Зной по всей Центральной России продержится несколько дней. К следующим выходным жара уйдет.

Москва, Наталья Петрова

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