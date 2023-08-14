Мошенники прикидываются социальными работниками для обмана россиян

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, они пытаются получить доступ к банковским данным под предлогом замены социальных карт. Об этом рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

В России есть несколько типов социальных карт, которые предоставляют льготы разным категориям населения, это могут быть, например, студенты или пенсионеры. Также социальная карта может быть простой либо объединенной с банковской картой.

Аферисты звонят банковским клиентам на городские номера, представляются сотрудниками органов социальной поддержки и предлагают обновить действующие социальные карты. Если человек соглашается, то мошенники просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. Затем злоумышленники пытаются узнать код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. Получив доступ, они крадут деньги.

Чаще всего жертвами этой схемы становятся пенсионеры, отметил Ревякин. Эксперт рекомендует всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону.

Москва, Зоя Осколкова

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