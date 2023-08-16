72% российских девушек хотят выйти замуж за IT-специалиста

Большинство девушек в России хотят выйти замуж за IT-специалиста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные школой IT-профессий Skillfactory и сервисом для знакомств Mamba.

Популярность айтишников среди российских женщин резко выросла весной 2020 года, после первой волны пандемии, когда многие стали переходить на удаленку. Кроме того, наблюдался рост интереса весной и осенью 2022 года. В целом за последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске IT-специалиста в качестве суженого увеличилось на 30%.

Также выяснилось, что большинство (83%) обращают внимание на специальность будущего жениха. При этом важным девушки считают высокую зарплату (60%), стабильность (43%) и возможность карьерного роста (30%) мужчины.

«Востребованность IT-специалистов на рынке труда – основной фактор, почему россиянки хотят заполучить такого жениха (61%). Больше половины (57%) опрошенных привлекает возможность айтишников работать из любой точки мира, а каждую десятую – что они много путешествуют», – говорится в результатах опроса.

Москва, Зоя Осколкова

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